Trump, yabancı bir lidere 'öyle bir vaatte' bulundu ki, bir istihbaratçı tarafından resmen ihbar edildi

Washington Post: ABD Başkanı'nın özel sohbet sırasında yabancı bir lidere bulunduğu vaat, istihbarat servislerini rahatsız etti, istihbarat genel müfettişine ihbar edildi.

İki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beyaz Saray'da ağırlarken IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgiler paylaşarak ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gayriresmi bire bir görüşme yaparak istihbarat çevrelerini rahatsız ettiği haberlerine konu olmuş ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu kez The Washington Post, Trump'ın özel bir sohbet sırasında yabancı bir lidere bulunduğu bir vaadin ABD istihbarat servislerinden bir yetkiliyi çok rahatsız ettiğini yazdı. Habere göre istihbarat yetkilisi o kadar rahatsız oldu ki istihbarat servislerini denetleyen genel müfettişe ABD Başkanı hakkında resmen ihbarda bulundu.

İki eski ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde yabancı liderin kimliği ve Trump'ın ne vaat ettiği yer almadı. Vaadin 'acil endişe nedeni' olarak nitelendiği, ancak Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktör Vekili atadığı Joseph Maguire'ın ifade vermeye çağrılmasına rağmen Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'i bununla ilgili bilgilendirmeyi reddettiği belirtildi.

CNN de istihbarat yetkilisi tarafından ihbar edilen Trump'ın vaadinin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile Kongre arasında büyüyen bir sürtüşmenin konusu haline geldiğini duyurdu.

Habere göre Kongre'nin alt kanadının İstihbarat Komisyonu Başkanı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne yazdığı mektupta "Öğrendiklerimden anladığım kadarıyla tartışılmakta olan ciddi boyutta görevi kötüye kullanmaya ABD Başkanı ve/ya Beyaz Saray ya da yönetimin diğer üst düzey yetkilileri müdahil" dedi.

Böylece ilk kez Trump'ın doğrudan ihbar konusu olduğunun duyurulduğu belirtildi.

Resmi ihbar 12 Ağustos tarihini taşıyor.

Post'un aktardığı Beyaz Saray kayıtlarına göre Trump, 12 Ağustos'tan önceki 5 haftada 5 yabancı liderle iletişim halindeydi:

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pakistan Başbakanı İmran Han, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed es Sani.

Haberde ihbar edilme gereği duyulan iletişimin bu liderlerden biriyle mi kurulduğuna netlik getirilmedi.