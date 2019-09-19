ABD: Rusya ile bir hibrit savaşa hazır değiliz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Rusya’yla bir hibrit savaşa henüz hazır olmadığını, ülkenin savunma ve diğer kurumlarının gelişim planlarını bu bağlamda değiştirmek istediklerini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri konferansında konuşan Esper, Rusya’nın son yıllarda etkili bir şekilde ‘gri bölgede askeri eylemler, hibrit ve vekâlet savaş yürütme örneği gösterdiğini ifade etti. Buna Kırım ve Ukrayna’daki olayları örnek gösteren Esper, bu sözleriyle ne ima ettiğini net bir biçimde ifade etmedi.

Esper, “Bu da Rusya’nın bizimle sıradan bir savaşa girmek istemediğini, böyle bir savaşta bize karşı koyamayacağını bildiğini gösteriyor. Bu sebeple de bizim için tehdit oluşturmak, daha alt seviyede bir rekabet yürütmek için doğrudan savaşmaktan başka arayışlar içerisine giriyor. Bu, yeni bir askeri harekât türü. Bu tür bir harekâta pek çok açıdan henüz hazır olmadığımızı söyleyebilirim, ancak olmalıyız. Bu nedenle farklı senaryolarda mücadele vermeye ilişkin nasıl planlama yaptığımız üzerinde çalışıyor, bu seviyenin altındaki bir stratejik rekabet düzeyine ulaşmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Bakan bu yöndeki değişikliklerin yalnızca ülkenin askeri kurumlarını değil, diğer tüm kurumlarını da ilgilendirdiğini, bu stratejik durum konusunda değişiklik yapılması, bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Esper, “Askeri harekâtlarda oldukça başarılıyız. Ancak gri bölgeye giriyoruz. Sıradan bir savaştan uzaklaştığımızda durum bizim için daha zorlayıcı bir hâl alıyor” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

‘Vekâlet savaşı’ veya ‘temsili savaş’ olarak bilinen savaş türünde devletler fiilen birbirlerine saldırmazlar ancak uzaktan savaş halindedirler. Bu savaş türüne örnek olarak, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı’nın ilk evreleri gösterilebilir.

Kiev ile beraber pek çok Batılı ülke, Rusya’nın Ukrayna’nın iç işlerine müdahale ettiğini iddia ediyor ve Donbass’taki olaylardan Rusya’yı sorumlu tutuyor. Bu iddiaları şiddetle reddeden Rusya ise, suçlamaları kabul edilemez olarak nitelendiriyor. Moskova; Ukrayna’nın iç işlerindeki kargaşa ve ülkenin güneyinde patlak veren olaylarda parmağı olmadığını, göstericileri desteklemediğini, Donbass’a birlik göndermediğini ve ülkedeki ekonomik-siyasi kargaşadan herhangi bir çıkarı olmadığını pek çok kez vurguladı.