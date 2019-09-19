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21:28 19 Eylül 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için ona yanlış bilgiler verdi

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edebilmek için birçok kez Trump'a yanlış bilgiler verdiğini ileri sürdü.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, Netanyahu ile 'Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü
    Trump'ın ilk dışişleri bakanı olarak görev yapan Tillerson, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir konferansta Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkilere dair ilginç açıklamalarda bulundu. Netanyahu'yu 'çok becerikli' bir siyasetçi olarak tanımlayan Tillerson, "Bununla beraber kendisi biraz da Makyavelisttir. Eğer Bibi ile muhatap oluyorsanız söyledikleri hakkında her zaman biraz şüpheci olmanız iyidir" değerlendirmesini yaptı.

    'KENDİLERİNİN İYİ, DİĞERLERİNİN KÖTÜ OLDUĞUNA İKNA ETMEK İÇİN BİRKAÇ KEZ YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞTI'

    Netanyahu'nun bazı konularda Trump'ı ikna edebilmek amacıyla ABD Başkanına yanlış bilgiler verdiğini fark ettiklerini belirten Tillerson, şunları kaydetti: "Onlar (İsrail) kendilerinin iyi, diğerlerinin kötü adamlar olduklarına Başkan'ı ikna etme konusunda yanlış bilgiler paylaştılar, birkaç kez bunu yaptılar. Bu durumu daha sonra ortaya çıkarıp Başkan'a aktardık, o da durumu anladı; 'sizinle oynadılar' dedik. Bize bu kadar yakın ve bizim için bu kadar önemli bir müttefikin bize bunu yapması beni rahatsız etti."

    'FİLİSTİNLİLER İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL EDEBİLİRLERDİ'

    Netanyahu, ABD Dışişleri'nin Golanlı İsrail haritası üzerinde Trump'ın imzası ve çizimlerini basın mensuplarına gösterirken
    © AP Photo / Ariel Schalit
    Netanyahu gösterdi: Golan'ı İsrail'in içine alan haritaya Trump imzasını atıp 'hoş' yazdı

    Tillerson ayrıca Filistinliler için mükemmel olmasa da yine de çözüm anlamında kabul edilebilecek bir noktaya varabileceklerini, ancak bunun o günkü koşullarda mümkün olmadığını belirterek, "Yeterli teşvik ve Arap ülkelerinden baskı olması durumunda Filistinliler sonunda bir çözümü kabul edebilirlerdi; bu iki-devletli çözümdü." yorumunu yaptı.

    Netanyahu yönetimine ilk günden bu yana ciddi şekilde destek veren ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış ve İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıştı.

    Amerikan medyasına yansıyan güncel bir haberde, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yürüttüğü soruşturmalar sonucu, İsrail’in Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla Beyaz Saray çevresine istihbarat amaçlı cihazlar yerleştirdiğini gösteren kanıtlara ulaştığını iddia etmişti. İsrail tarafı ise iddiaları reddetmişti.

     

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    Etiketler:
    Rex Tillerson, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, İsrail, ABD
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