Trump, ihbar edilmesine yol açan 'vaat' iddiasını reddetti

Washington Post tarafından dün ortaya atılan iddiaya göre Donald Trump, özel bir sohbet sırasında yabancı bir lidere ‘öyle bir vaatte’ bulundu ki bu, ABD istihbarat servislerinden bir yetkiliyi çok rahatsız etti. Habere göre yetkili, istihbarat servislerini denetleyen genel müfettişe Trump hakkında resmen ihbarda bulundu.

İki eski ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde yabancı liderin kim olduğu ve Trump'ın ne vaat ettiği belirtilmedi. Ancak genel müfettişin ihbarı 'güvenilir ve acil endişe nedeni' olarak nitelendiği belirtildi.

'DİNLENDİĞİMİ BİLİYORUM'

Twitter hesabından bir açıklama yapan Donald Trump ise bu iddiaları ‘Fake News’ (yalan, sahte haber) sözüyle değerlendirdi, “Asla bitmiyor” dedi.

Yabancı liderlerle yaptığı tüm görüşmelerin istihbarat tarafından dinlendiğini gayet iyi bildiğini belirten Trump, “Diğer ülkelerden bahsetmiyorum bile. Hiç sorun değil. Tüm bunları bilirken, yabancı bir liderle böylesi potansiyel ‘yoğun nüfuzlu’ bir telefon görüşmesindeyken uygun olmayan bir şey söyleyeceğime inanacak birinin aptal olması lazım. Ben sadece ne doğruysa onu yaparım, ABD için ne iyiyse onu yaparım” ifadelerini kullandı.

Another Fake News story out there - It never ends! Virtually anytime I speak on the phone to a foreign leader, I understand that there may be many people listening from various U.S. agencies, not to mention those from the other country itself. No problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

​UKRAYNA İDDİASI

Öte yandan vaatle ilgili detaylar bilinmese de Washington Post ve New York Times ihbarın en azından bir kısmının Ukrayna ile ilgili olduğunu öne sürdü.

İhbarın 12 Ağustos günü yapıldığını belirten gazeteler, bundan iki hafta kadar önce Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin hatırlattı.

Demokratların, Trump ve avukatı Rudy Giuliani’nin, başkanlık için adaylığını açıklayan Joe Biden hakkında Ukrayna üzerinde baskı kurup kurmadığını araştırıyor.

Ukrayna'da petrol ve doğalgaz üretimini yapan Burisma Holding'in yönetim kurulu üyeliğine atanan Biden ve oğlu Hunter Biden yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyordu. Trump ve avukatının, soruşturma açılması için baskı yapıp yapmadığı merak ediliyor.