Kayıt
17:21 20 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bill de Blasio, Demokrat Parti'nin New Hampshire eyaleti kongresinde

    Demokrat Parti'de De Blasio başkanlık yarışından çekildi, geriye kaldı 19 aday adayı

    © REUTERS / GRETCHEN ERTL
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    ABD'nin Donald Trump ile tamam mı devam mı diyeceği 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'de yaşanan aday adayı enflasyonu bir fire verdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendi şehrinde bile ilgi görmeyen başkanlık kampanyasını sona erdirdiğini açıkladı. 

    © AFP 2019 / SPENCER PLATT
    New York Belediye Başkanı 2020'de Trump'a karşı adaylığını açıkladı, 'Zorbayla nasıl boy ölçüşeceğimi biliyorum' dedi
    MSNBC' kanalının Morning Joe programında yarıştan çekildiğini açıklayan Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendine özgü ilerici çizgideki siyasetinin tüm ülkeye hitap edebileceği umudunun boşa çıktığını, buna rağmen kendini önseçim sürecine elinden gelen katkıyı yapmış hissettiğini, ama kendisi için uygun zaman olmadığının aşikar olduğunu dile getirdi.  

    Mayıs ayında aday adaylığını Özgürlük Heykeli'ne giderek açıklamış De Blasio, ABD'nin göçmenlik meselesi etrafında dönen bir kimlik krizinden geçtiğini, oysa göçmenlerin Amerika deneyiminin kurucu ve birleştirici unsuru olduğunu söylemişti. "Kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz, en büyük potansiyelimize ulaşmamız için geri dönmemiz ve uğruna mücadele etmemiz gereken Amerikalı değerleri var" vurgusu yapmıştı.

    U.S. Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden holds a campaign stop in Des Moines, Iowa, U.S. May 1, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    Biden: Trump, beyaz üstünlükçülüğü körüklüyor

    TRUMP'LA DÜELLO

    De Blasio'nun "Üçkağıtçının teki, onun numaralarınıi taktiklerini biliyorum" diye hedef aldığı Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'tan ise "Kendisi ABD'deki en berbat belediye başkanı olarak görülüyor. O bir ŞAKA gibi. Yüksek vergi ve suç seviyorsanız, adamınız odur. NEW YORK ŞEHRİ ONDAN NEFRET EDİYOR!" yanıtı gelmişti. 

    TRUMP: NEW YORK'A KÖTÜ HABER, GERİ DÖNÜYOR

    © AFP 2019 / ROBYN BECK
    ABD’de Demokrat adaylar canlı yayında 3. kez kozlarını paylaştı

    Trump, bugün New York Belediye Başkanı'nı kampanya sürecinden iğneleyerek uğurlamayı da ihmal etmedi:

    "Oh hayır, gerçekten büyük bir siyasi haber, belki de son yılların en büyük haberi! New York şehrinin part time belediye başkanı, anketlerde sapasağlam sıfır çeken, ama büyümek için önünde muazzam alan bulunan @BilldeBlasio, şoke edici şekilde başkanlık yarışını bıraktı. New York şehri yıkılmış vaziyette, zira kendisi eve geri dönüyor!"

    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD başkanlık seçimi öncesi Demokratlar birbirine girdi: Bana zorluk çıkarma evlat
    Geçmişte lezbiyen olduğunu açıklamış siyah yazar-aktivist Chirlane McCray ile evli ve iki çocuk babası olan Bill de Blasio, ekonomik eşitsizlikle mücadele vurgusuyla 2014'te belediye başkanı seçildi ve Demokrat Parti'ye ağırlığını koymaya başlayan ilerici kanadın öncü sesi oldu. Ancak yerel siyasette bazı yanlış kararlarını partinin ilerici kanadında çok daha genç, renkli ve radikal isimlerin ortaya çıkması takip edince, siyasi ağırlığını kaybetti.

    De Blasio'nun pes etmesiyle  Demokrat Parti'deki aday adayı sayısı 19'a düştü. CNN anketlere dayanarak bunlar içinde üçünün diğerlerini geride bırakarak öne çıktığına dikkat çekti: Eski Başkan Barack Obama'nın Yardımcısı Joe Biden (liberal), Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren (solcu) ve 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adaylığını Hillary Clinton karşısında kaybetmiş Vermont Senatörü Bernie Sanders (sosyalist). CNN'e göre bu üçlünün halihazırdaki oy oranları sırasıyla şöyle: Biden yüzde 28.8, Warren yüzde 18.3 ve Sanders yüzde 16.5.

    Etiketler:
    Donald Trump, başkan aday adayı, başkanlık seçimi, Demokrat Parti, Bill de Blasio, Belediye Başkanı, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öğrenciler ve çevreciler, Küresel İklim Grevi için 139 ülkede sokaklara döküldü
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet