Demokrat Parti'de De Blasio başkanlık yarışından çekildi, geriye kaldı 19 aday adayı

ABD'nin Donald Trump ile tamam mı devam mı diyeceği 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'de yaşanan aday adayı enflasyonu bir fire verdi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendi şehrinde bile ilgi görmeyen başkanlık kampanyasını sona erdirdiğini açıkladı.

MSNBC' kanalının Morning Joe programında yarıştan çekildiğini açıklayan Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kendine özgü ilerici çizgideki siyasetinin tüm ülkeye hitap edebileceği umudunun boşa çıktığını, buna rağmen kendini önseçim sürecine elinden gelen katkıyı yapmış hissettiğini, ama kendisi için uygun zaman olmadığının aşikar olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayında aday adaylığını Özgürlük Heykeli'ne giderek açıklamış De Blasio, ABD'nin göçmenlik meselesi etrafında dönen bir kimlik krizinden geçtiğini, oysa göçmenlerin Amerika deneyiminin kurucu ve birleştirici unsuru olduğunu söylemişti. "Kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz, en büyük potansiyelimize ulaşmamız için geri dönmemiz ve uğruna mücadele etmemiz gereken Amerikalı değerleri var" vurgusu yapmıştı.

TRUMP'LA DÜELLO

De Blasio'nun "Üçkağıtçının teki, onun numaralarınıi taktiklerini biliyorum" diye hedef aldığı Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump'tan ise "Kendisi ABD'deki en berbat belediye başkanı olarak görülüyor. O bir ŞAKA gibi. Yüksek vergi ve suç seviyorsanız, adamınız odur. NEW YORK ŞEHRİ ONDAN NEFRET EDİYOR!" yanıtı gelmişti.

TRUMP: NEW YORK'A KÖTÜ HABER, GERİ DÖNÜYOR

Trump, bugün New York Belediye Başkanı'nı kampanya sürecinden iğneleyerek uğurlamayı da ihmal etmedi:

"Oh hayır, gerçekten büyük bir siyasi haber, belki de son yılların en büyük haberi! New York şehrinin part time belediye başkanı, anketlerde sapasağlam sıfır çeken, ama büyümek için önünde muazzam alan bulunan @BilldeBlasio, şoke edici şekilde başkanlık yarışını bıraktı. New York şehri yıkılmış vaziyette, zira kendisi eve geri dönüyor!"

Oh no, really big political news, perhaps the biggest story in years! Part time Mayor of New York City, @BilldeBlasio, who was polling at a solid ZERO but had tremendous room for growth, has shocking dropped out of the Presidential race. NYC is devastated, he’s coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Geçmişte lezbiyen olduğunu açıklamış siyah yazar-aktivist Chirlane McCray ile evli ve iki çocuk babası olan Bill de Blasio, ekonomik eşitsizlikle mücadele vurgusuyla 2014'te belediye başkanı seçildi ve Demokrat Parti'ye ağırlığını koymaya başlayan ilerici kanadın öncü sesi oldu. Ancak yerel siyasette bazı yanlış kararlarını partinin ilerici kanadında çok daha genç, renkli ve radikal isimlerin ortaya çıkması takip edince, siyasi ağırlığını kaybetti.

De Blasio'nun pes etmesiyle Demokrat Parti'deki aday adayı sayısı 19'a düştü. CNN anketlere dayanarak bunlar içinde üçünün diğerlerini geride bırakarak öne çıktığına dikkat çekti: Eski Başkan Barack Obama'nın Yardımcısı Joe Biden (liberal), Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren (solcu) ve 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adaylığını Hillary Clinton karşısında kaybetmiş Vermont Senatörü Bernie Sanders (sosyalist). CNN'e göre bu üçlünün halihazırdaki oy oranları sırasıyla şöyle: Biden yüzde 28.8, Warren yüzde 18.3 ve Sanders yüzde 16.5.