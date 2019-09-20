ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Oval Ofis toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı, Trump’ın Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırıların ardından Hazine Departmanı'na İran’la ilgili yaptırımları artırma talimatını verdiğini söyledikten iki gün sonra geldi.
'ASKERİ SEÇENEKLER KONUSUNDA ABD HER ZAMAN HAZIRLIKLI'
Trump, yine İran'la ilgili yaptığı açıklamaların devamında ABD'nin, askeri seçenekler konusunda da her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.
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