Trump'ın BM 74. Genel Kurul görüşmeleri programı belli oldu

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Trump, New York'taki Genel Kurul görüşmeleri döneminde Pakistan, Polonya, Yeni Zelanda, Singapur, Mısır, Güney Kore, İngiltere, Hindistan, Irak, Japonya, Ukrayna ve El Salvador liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Trump, pazartesi günü BM Genel Merkezi'nde yapılacak olan 'Küresel Dini Özgürlükleri Koruma Çağrısı' başlıklı etkinlikte konuşacak.
Trump, çarşamba günü Venezüella konusunda Batı Yarımküre ülkelerinin liderleriyle toplantıya katılacak.
ABD Başkanı Trump, aynı gün New York'ta basın toplantısı düzenleyecek.
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