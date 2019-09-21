'Trump, Zelenskiy'e Biden'ın oğlunu soruşturması için baskı yaptı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı bir telefon görüşmesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği ve Zelenskiy'e bu süreçte Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını 8 kere tekrarladığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump'ın geçen aylarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde 2020 başkanlık seçimlerinin öne çıkan Demokrat adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a yönelik soruşturma başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) iddiasına göre Trump, Zelenskiy'den soruşturma süresince kendi kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını istedi ve bunu görüşme boyunca 8 kere tekrarladı.

Trump'ın görüşme sırasında Ukrayna'ya soruşturma için dış yardım sağlamaktan bahsetmediği öne sürüldü.

Giuliani, bir röportajında soruşturma olasılığı konusunda haziran ve ağustos aylarında üst düzey Ukraynalı yetkililerle bir araya geldiğini söylemişti.

Giuliani, Joe Biden'ın, başkan yardımcısı olduğu sırada (Barack Obama dönemi) oğlu Hunter Biden'ı, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma Group'la olan bağıyla alakalı bir soruşturmadan koruduğunu dile getirmişti.

Ukrayna'da petrol ve doğalgaz üretimini yapan Burisma'nın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyordu.