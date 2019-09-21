Beyaz Saray temsilcisi, Ukrayna'nın Rusya'nın bir kısmını işgal ettiğini söyledi

ABD yönetiminin bir üst düzey temsilcisi, Ukrayna’da çatışan taraflardan birinin Rusya topraklarının bir kısmını işgal ettiğini söyledi.

ABD’li yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy ile Rusya topraklarını işgal edenler dahil tüm tarafların Minsk Anlaşması’na uymasının önemini görüşecek" dedi.

Gazetecilerin, Rusya topraklarının bir kısmının işgal edildiğinden ne kastettiğini sorunca yetkili, "ABD, Avrupa, Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımıyor. Kırım, Ukrayna’nın meşru parçası ve Rusya tarafından yasadışı olarak işgal edildi. Minsk Anlaşması ve Normandiya formatının bir tarafı olarak Rusya’nın anlaşmaya uyma taahhüdü var. Başkan Trump, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya’nın Minsk anlaşmasına uymasının önemini görüşecek" ifadelerini kullandı.

Trump ve Zelenskiy, BM Genel Kurulu toplantısı sırasında, 25 Eylül’de bir araya gelecek.