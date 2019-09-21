Pelosi, İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı: Suudi Arabistan'ı savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı kesinlikle desteklemediğini açıkladı. Demokrat Partili siyasi, "Bir gazeteciyi doğrayıp eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum" dedi.

ABD Kongresi 'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı 'kesinlikle' desteklemediğini belirtti.

Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) konuşan Pelosi, Suudi rejimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve sorumlusu addedilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan söz ederek İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu duyurdu.

Demokrat Parti'nin Kaliforniya Vekili, Selman'a atıfla "Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar" diyerek ekledi:

"Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?"

'TRUMP'IN İRAN'I VURACAĞINI SANMAM'

Öncesinde ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Suudi petrol devi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor." diye konuştu.

POMPEO İLK KEZ SAVAŞ NEDENİ DEMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Başkanı'nın uyarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslarası destek için çıktığı Ortadoğu ziyareti sırasında geldi.

Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Aramco'nun vurulmasından İran'ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez 'savaş nedeni' olarak tanımlamıştı.

Trump da perşembe günü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran Merkez Bankası'na yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

Washington Post yazarı Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan raporda Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu tutulmuş, aralarında Veliaht Prensi bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.