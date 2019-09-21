Güney Karolina'daki gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü 8 yaralı

ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Old Skool isimli bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre yerel saatle 02:42'de gerçekleşen olayda çok sayıda kişi vuruldu. Vurulanlardan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 2'si ağır yaralı olmak üzere en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayda saldırgan sayısına dair henüz bir bilgi yok.

Yerel medyaya konuşan emniyet yetkilileri, olaydan etkilenenlerin ve görgü tanıklarının kendilerine başvurup bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...