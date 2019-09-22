Trump'tan BM Genel Kurulu öncesi İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.

ABD, iki gün önce BMGK toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.

BM'de bir toplantıya katılmak için temmuz ayında ABD'ye giden Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmiş, İran Dışişleri Bakanı'nın BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına izin verilmemişti.

BM’ye üye 193 ülkenin 143’ü genel kurul çalışmalarına devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul’a katılmak için eşi Emine Erdoğan’la birlikte ABD’ye gitti.