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13:37 23 Eylül 2019
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    İklim aktivisti Greta'yı Nazi propaganda kızlarına benzeten yorumcu tepki topladı

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    ABD
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    İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’i Nazi propagandası afişlerinde kullanılan kızlara benzeten ABD’li yorumcu tepki çekti.

    Greta Thunberg'in başını çektiği tüm dünyadan genç iklim aktivistleri, Washington DC'de Beyaz Saray yakınında yürüyüş düzenlerken
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    Hindistan doğumlu ABD’li muhafazakâr yorumcu ve yazar Dinesh D’Souza, makyajsız yüzü ve örgülü saçlarıyla Greta Thunberg’in, 1930’larda Joseph Goebbels tarafından kullanılan propaganda afişlerindeki kızları andırdığını söyledi.

    O döneme ait Nazi bayraklı bir propaganda afişiyle Greta’nın fotoğrafını yan yana koyan D’Souza, “Çocuklar –bilhassa örgüleri ve kırmızı yanaklarıyla beyaz İskandinav kızları- sıklıkla Nazi propagandasında kullanıldı. Goebbels’in eski yöntemi’ Bugünün ilerici solu bu oyunu hâlâ 1930’ların solundan öğreniyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

    TEPKİ YAĞDI: SİYAH SAÇLARIN VAR, O ZAMAN SEN DE HİTLER'SİN

    Twitter kullanıcıları bu karenin ‘nefret dolu, utanç verici, rahatsız edici, saldırgan’ olduğunu söyleyerek D’Souza’ya tepki gösterdi. Bir kişi, “Bu gördüğüm en saldırgan tweet. Kendinden utanmalısın” diye yazdı.

    © AFP 2019 / ERIC BARADAT
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    Pek çok kullanıcı ise yorumcuya tarih dersi vererek, Nazilerin solcu olmadığını solun bizzat Naziler tarafından düşman olarak görüldüğünü hatırlattı.

    Bir kullanıcı, “Sen de gömlek giyiyorsun ve siyah saçların var. Hitler de öyle. O zaman sen de Hitler’sin” diyerek D’Souza’nın mantığına tepki gösterdi.

    Dinesh D'Souza, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi senato adayı Wendy Long'un seçim kampanyasına kukla bağışçılar üzerinden destek vermekten suçlu bulunmuş daha sonra Başkan Donald Trump tarafından affedilmişti.

    2014'de federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiğini kabul eden 57 yaşındaki D'Souza, adli rehabilitasyon merkezinde 8 ay nezaret altında tutulmak dahil 5 yıl şartlı tahliye ve 30 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler:
    Dinesh D’Souza, Joseph Goebbels, Greta Thunberg, Propaganda, Nazi, İsveç, ABD
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