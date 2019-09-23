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16:49 23 Eylül 2019
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    Joe Biden, Demokrat Parti'nin Iowa önseçimleri kampanyası sırasında mangal yaparken

    Trump, rakibi Biden hakkında Ukrayna lideriyle konuştuğunu kabul etti: Orada soruşturulmamış bir yolsuzluğa karıştı

    © REUTERS / Elijah Nouvelage
    ABD
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    ABD Başkanı'nın rakibi Biden hakkında Ukrayna lideriyle konuştuğunu kabul etmesi, Demokratlara 'azil' davullarını çaldırdı. Cumhuriyetçiler ise Washington'ın desteğiyle yönetimin değiştiği Ukrayna'da oğlu gaz işi yaparken dönemin Başkan Yardımcısı Biden'ın başsavcıyı kovdurduğunu, gerisindeki olası yolsuzluğun soruşturulması gerektiğini savunuyor.

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    'Trump, Zelenskiy'e Biden'ın oğlunu soruşturması için baskı yaptı'
    Yabancı liderlerle görüşmelerinde konuştuğu konular gerekçesiyle istihbarat çevreleri tarafından resmen ihbar edilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi kampanyasında en dişli Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın aleyhine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den talepte bulunduğu iddiaları ortalığı fena karıştırdı.

    Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff Trump'ın bu davranışı karşısında tek çarenin Başkan'ın azledilmesi olabileceğini söylerken Biden da Trump'ı çok büyük boyutta gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

    Diğer yandan karşı saldırıya geçen Trump, selefi Barack Obama'nın yardımclığını yürütmüş Joe Biden ile oğlu Hunter'ın Ukrayna'da karıştığı soruşturulmamış bir yolsuzluk vakası olduğunu söyledi. 

    Trump'ın temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den baba-oğlu Bidenları soruşturmasını talep ederken bu süreçte kendi avukatı Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını 8 kere tekrarladığı öne sürülmüştü.

    © REUTERS / Leah Millis
    Trump, yabancı bir lidere 'öyle bir vaatte' bulundu ki, bir istihbaratçı tarafından resmen ihbar edildi

    Pazar günü Beyaz Saray'dan çıkarken gazetecilerle konuşan Trump, "Biden'a zarar verme peşinde değilim, ama o çok namussuzca bir şey yaptı" dedi.

    Ukrayna lideri Zelenskiy ile Demokrat rakibi Biden hakkında konuştuğunu kabul etme noktasına gelen ABD Başkanı "Ettiğim sohbet büyük oranda tebrik nitelikliydi, büyük oranda yolsuzluk hakkındaydı, olan biten tüm yolsuzluk hakkında. Büyük oranda Başkan Yardımcısı Biden ile oğlu gibi bizim insanlarımızın Ukrayna'da halihazırdaki yolsuzluğa katkıda bulunmalarını istemememiz hakkındaydı" diye konuştu. "Muhteşem bir sohbetti" diye ekledi. 

    Trump'ın başını çektiği Cumhuriyetçi Partililer, Hunter Biden’ın Ukrayna'daki bir gaz şirketi için iş yapması ile Mart 2016'da dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev'i ziyaret edip başsavcının görevden alınmasına yönelik baskı yapması arasında bağlantı kuruyor. 

    'BAŞKA ÜLKENİN SAVCISIYLA UĞRAŞTILARSA MUHAKKAK BİR BİTYENİĞİ VARDIR'

    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
    Trump, ihbar edilmesine yol açan 'vaat' iddiasını reddetti

    Trump'ın avukatı ve Cumhuriyetçi Parti'nin tanınmış ismi Rudy Giuliani, pazar günü Fox News kanalına çıkıp "Bir bityeniği yoksa yabancı bir ülkedeki savcıyı kovdurmakla uğraşmazsın" dedi. 

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABC’nin This Week programında "Başkan Yardımcısı Biden uygunsuz davrandıysa, oğlunu koruduysa ce Ukrayna liderliğine yolsuz şekilde müdahale ettiyse, bence bu konunun dibine inmeliyiz" diye konuştu.

    BAŞSAVCI VAKASI 

    Hemen herkesin yolsuzluğa battığı Ukrayna'da Şubat 2015'te başsavcılık görevine getirilen Viktor Şokin de yolsuzluk ve eş-dost kayırma suçlamalarının odağı ve sokak protestolarının konusu olmuştu. 

    ABD, Dünya Bankası, IMF'nin görevden alınmasını istediği Shokin'in istifa edip etmemesi 2016'nın şubat ayında yılan hikayesine dönerken, martta Kiev'i ziyaret eden Biden Şokin'in görevde kalması halinde ABD'nin 1 milyar dolarlık kredi vermeyi durduracağını Ukrayna liderliğine bildirmiş ve 29 Mart'ta parlamento oylamasıyla Şokin başsavcılıktan gönderilmişti.

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    Shokin Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda bulunduğu gaz şirketi Burisma Holding'i soruşturduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Shokin görevdeyken yolsuzluk gerekçesiyle istifa etmiş eski yardımcısı ve şimdiki Başsavcı Vitaliy Kasko, Bloomberg'e açıklama yaptı. Kasko, ABD merkezli ekonomi haber sitesine bir takım belgeler sunarak Shokin döneminde Burisma hakkında faal soruşturma yürütülmediğini savundu. Ukrayna Başsavcısı, "Bidenların herhangi bir suç işlediklerini görmedik" dedi. 

    SOROS, TRUMP-RUSYA DOSYASI, ÇİN'DEN RÜŞVET SUÇLAMALARI

    Diğer yandan Giuliani, pazar günü Fox News'a demecinde, Biden'ı milyarder finans spekülatörü ve Açık Toplum Vakıfları'nın kurucusu George Soros ile bağlantılandırmaya çalıştı. 1984 yılında kurulan, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından özellikle eski komünist ülkelerde temsilcilikler açarak hızla büyüyen Açık Toplum Vakıfları'nın web sitesinde, Soros'un çalışmalarının 'eski Sovyet imparatorluğu içindeki birçok ülkede demokratik hükümetlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu' iddia ediliyor.

    Robert Mueller
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    Bugün 70'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 2017 yılında dünya çapındaki toplam bütçesi 940.7 milyon doları, kurulduğu günden beri toplam harcaması 14 milyar doları bulan vakıflarla ilgili ABD yönetimleriyle işbirliği içinde Washington'ın rakip bildiği ülkelerde operasyon yürüttüğü suçlamaları var. 

    Giuliani, bunun yanısıra Biden'ın Washington merkezli istihbarat şirketi Fusion GPS tarafından hazırlanan Donald Trump–Rusya dosyasının üretilmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü ve eski Başkan Yardımcısı ABD adına müzakere yürütürken Biden ailesinin Çin'den 1.5 milyar dolar aldığı suçlamasını yöneltti, ama bunlarla ilgili herhangi bir kanıt sunamadı. 

    Ama Trump yönetiminin Ukraynalı yetkililere baskı yaptığını kabul etti. 

    TEMMUZDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ VE ASKERİ YARDIMIN ASKIYA ALINMASI

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
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    Bir istihbarat yetkilisinin istihbarat genel müfettişine Trump hakkında resmen ihbarda bulunmasına yol açanın 25 Temmuz'daki Trump-Zelenskiy telefon görüşmesi olduğu sanılıyor, ama Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'in talebine rağmen Beyaz Saray'ın talimatı doğrultusunda Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ihbarın içeriğini açıklamayı reddetti.

    Konuyla ilgili haberlerde Trump'ın Biden'a soruşturma açılmaması halinde Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmamakla tehdit ettiği iddia edildi. Nitekim Kiev'e 250 milyon dolarlık askeri yardımı telefon görüşmesinden bir ay sonra ertelediğini açıklayan Beyaz Saray, ihbar haberinin patlamasının ardından bu ay serbest bıraktı.

    Cuma günü Ukrayna Dışişleri'nden 'temmuzdaki telefon görüşmesinin uzun ve dostça geçtiği ve askeri yardımın konuşulmadığı' açıklaması geldi. 

    'RUBICON'U GEÇTİK'

    Azov Taburu
    © Sputnik / Yevgeniy Kotenko
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    Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Demokrat Partili milletvekillerine gönderdiği mektupta, ihbarın içeriğini Kongre'ye açıklamamanın, 'kanunsuzlukta yeni bir vahim sayfa ve soruşturma için yepyeni bir alan açtığını' söyledi. 

    Trump'ın Ukrayna üzerinden azledilmesi ihtimalini sert dille gündeme getiren Schiff, "ABD Başkanı'nın davranışı, Rubicon'u geçmiş olabileceğimiz anlamına geliyor" vurgusunu yaptı. Komisyon Başkanı Demokrat vekil, Giuliani'ye de "Ülkeye ihanet, kralın soytarısı ettiğinde başka bir şeydir, kral olacak adam ettiğinde bambaşka bir şeydir" diye çıkıştı.

    Etiketler:
    Hunter Biden, Joe Biden, Donald Trump, Viktor Şokin, Rudy Giuliani, Nancy Pelosi, Adam Schiff, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, ABD
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