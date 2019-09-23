ABD'li general Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerinden yakındı

Ukraynalı Segodnya gazetesine konuşan Hodges, Rusya’nın NATO’nun Karadeniz’deki tatbikatlarını bloke ettiğinden şikâyet etti.

NATO’nun Karadeniz’de tatbikat yapacağı yerleri duyurduğu zaman Rusya’nın söz konusu yerlere geçitleri kapattığını iler süren Hodges, “Bu Odessa’nın geçici abluka şeklidir. Bu bir tesadüf değil. Bu nedenle Romanya ve müttefiklerimiz bu kadar endişeli” diye konuştu.

ABD’li general, ittifaka ‘denizdeki dolaşım serbestisinin ve NATO’nun korunmasının sağlanması amacıyla daha fazla imkânlara sahip olmak için’ Karadeniz’deki güçlerini arttırma çağrısında bulundu.

Geçen temmuzda NATO güçlerinin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Sea Breeze 2019 tatbikatına ABD, İngiltere, Kanada, İtalya, Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Danimarka, Letonya, Estonya ile birlikte müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan katılmış, tatbikatta 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri hazır bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Sea Breeze tatbikatının ‘tehlikeli bir fikir’ olduğuna dikkat çekilerek, Rusya’nın gereklilik halinde olası provokasyonlara yanıt verecek durumda olduğu vurgulanmıştı.