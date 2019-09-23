Pentagon, 51. Bölge Baskını'nı bombalama tehdidi için özür diledi

ABD Savunma Bakanlığı, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı ‘51. Bölge’ olarak bilinen Homey hava üssüne ‘baskının’ katılımcılarının bombalanacağı tehdidinin yer aldığı tweetini kaldırdı.

Business Insider’in aktardığına göre, 20 Eylül günü, ABD Savunma Bakanlığı’nın medya servislerinden Defense Visual Information Distribution Service’in (DVIDSHub) Twitter hesabında, "Milenyum çocukları, bugün 51. Bölge’ye baskın denemesi durumunda hayatlarında son görecekleri şey bu olur" ifadesine yer verilmiş ve B-2 Spirit ağır bombardıman uçağının resmi eklenmişti.

Pentagon, 21 Eylül Cumartesi günü, bu tweeti silerek yerine özür yayınladı. Yeni tweete, “DVIDSHub çalışanı geçtiğimiz gece, hiçbir şekilde Savunma Bakanlığı’nın tutumunu yansıtmayan bir tweet paylaşmıştı. Bu tweet yersizdi ve bu hatadan dolayı özür diliyoruz” dendi.

ABD'de, sosyal medya üzerinden 'uzaylıları görme' çağrısıyla yapılan davete karşılık veren yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı '51. Bölge' olarak bilinen askeri üsse gitmişti.