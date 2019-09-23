ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: Washington, Tahran'la kapsamlı müzakereler istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran Eylem Grubu Başkanı Brian Hook, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hook, yaptığı açıklamada Washington'un füze gelişimi ve küresel terörizmin azaltılması da dahil olmak üzere İran’la kapsamlı müzakereler yapmak istediğini belirtti.

Hook, açıklamasında Trump'ın 'diplomatik bir çözüme ulaşmaya' istekli olduğunu ifade etti.

Hook, Trump'ın nükleer anlaşmadan 'İran'a nükleer altaypı inşa etme yolunu açtığı' gerekçesiyle çekildiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu ayın başında İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump arasında BM Genel Kurulu'nda bir toplantı yapmanın mümkün olacağını söylemiş, ancak bunun P5+1 ülkelerinin katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini şart koşmuştu.