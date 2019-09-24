Trump, Poroşenko'yu çabuk unuttu: 'Ukrayna, Zelenskiy ile daha dürüst bir ülke olacak'

ABD Başkanı Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, Ukrayna'nın yeni lideri Vladimir Zelenskiy hakkında "Yeni başkanla Ukrayna'dan daha fazla dürüstlük göreceğinizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Trump, Zelenskiy'in Ukrayna'daki seçimleri kazanmasındaki sebeplerden birinin, yolsuzluğun durdurulması yönündeki sözü olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın, temmuz ayında Zelenskiy'le yaptığı bir telefon görüşmesinde eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinin adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediğini ve Zelenskiy'e bu süreçte kendi kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını 8 kere tekrarladığını öne sürmüştü.

Giuliani, Joe Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ı, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma Group'la olan bağıyla alakalı bir soruşturmadan koruduğunu dile getirmişti.

Ukrayna'da petrol ve doğalgaz üretimini yapan Burisma'nın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyordu.

Diğer yandan Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinden önce ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, PBS'E verdiği röportajda, önceki Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun son 20 yıldaki seleflerinin tamamından daha fazla reform yaptığını söyleyerek, seçimlerin favorisi Vladimir Zelenskiy’in sadece reform vaat etmekle yetindiğini dile getirmişti.

Volker, üstü kapalı bir şekilde Poroşenko'ya oy verme çağrısı yaparak, şunları söylemişti:

"(Zelenskiy) Kendisini kurumsal yapıya karşı; bildiğiniz gibi, 'Çok çalıştım, çok fazla şey başardım, daha çok işimiz var' diyen mevcut Devlet Başkanı’na karşı konumlandırmış bir aday. Ve şimdi Ukrayna halkı bu seçim ile karşı karşıya. Yeni kurumsal yapıya karşı gelecek, büyük reform vaat eden birini mi istiyorlar? Ya da belki bazı konularda kendilerini hayal kırıklığına uğratan, ancak son 20 yıldır Ukrayna’daki herhangi bir kimseden daha fazla reform yapan ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı duran birini mi istiyorlar?"