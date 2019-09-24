Trump, Nobel Ödülü alabileceğinden emin: Ama adil dağıtmıyorlar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Pek çok şey için Nobel ödülü alacağımı düşünüyorum, eğer adil dağıtırlarsa, ama öyle yapmıyorlar” dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmeden önce Nobel hakkında soru sorulması, Trump'ın Keşmir sorunu yüzünden tekrar karşı karşıya gelen Pakistan ile Hindistan arasında arabuluculuğa soyunmasını akıllara getirdi.
President Trump: "I think I'll get a Nobel prize for a lot of things," pic.twitter.com/XPRfWZyYc6— CSPAN (@cspan) September 23, 2019
OBAMA'YI ELEŞTİRME FIRSATINI KAÇIRMADI
Bu yılın başlarında Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Abe, bu konuda net bir şey söylemekten kaçınmış ancak Trump'ın Kuzey Kore konusundaki çabalarını övmüştü.
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