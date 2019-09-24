Trump, Nobel Ödülü alabileceğinden emin: Ama adil dağıtmıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, adil dağıtılması halinde bir Nobel ödülü alabileceği konusunda ısrar etti. Hangi konuda alacağı konusunda kendisine sınır koymayan Trump, ‘pek çok açıdan’ yorumunu yaptı.

Nobel Ödülleri’nin adil dağıtılmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dürüst davranılması halinde bu unvana layık görüleceğine inandığını savundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Pek çok şey için Nobel ödülü alacağımı düşünüyorum, eğer adil dağıtırlarsa, ama öyle yapmıyorlar” dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmeden önce Nobel hakkında soru sorulması, Trump'ın Keşmir sorunu yüzünden tekrar karşı karşıya gelen Pakistan ile Hindistan arasında arabuluculuğa soyunmasını akıllara getirdi.

President Trump: "I think I'll get a Nobel prize for a lot of things," pic.twitter.com/XPRfWZyYc6 — CSPAN (@cspan) September 23, 2019

OBAMA'YI ELEŞTİRME FIRSATINI KAÇIRMADI

Selefi Barack Obama’nın Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesini eleştirmeyi de ihmal etmeyen Trump, “Bir tane Obama'ya verdiler, göreve başlamasından sadece sekiz ay sonra. Neden aldığı konusunda bir fikri yoktu ve biliyor musunuz, bu, onunla aynı fikirde olduğum tek konu” ifadesini kullandı.

Bu yılın başlarında Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Abe, bu konuda net bir şey söylemekten kaçınmış ancak Trump'ın Kuzey Kore konusundaki çabalarını övmüştü.