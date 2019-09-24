Trump BM Genel Kurulu'nda konuştu: Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, üye ülke liderlerinin konuşmalarıyla başladı. Evsahibi sıfatıyla kürsüye gelen ABD Başkanı Donald Trump, 15 dakika olması gerekirken yarım saatten uzun bir konuşma yaptı. Trump, küreselleşme, serbest ticaret, göç, Çin, İran, Venezüella'yı hedef aldı.

* ABD dünyanın en güçlü ulusudur. Ben iktidara geldiğimden beri muhteşem ordumuzu tümüyle yeniden inşa edebilmek için 2.5 trilyon dolardan fazlasını harcadık. Umarım asla bu gücü kullanmak zorunda kalmayız.

* Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları ortadan kaldırmaya, yerine yenilerini koymaya kalkışmamalı. Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak.

* Gerçek apaçık ortada: Özgürlük istiyorsan ülkenle gurur duy, demokrasi istiyorsan egemenliğine sarıl, barış istiyorsan ulusunu sev.

* Kendi uluslarımızı sevmek, dünyayı, tüm uluslar için daha iyi bir yer yapacak.

* ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.

* Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.

* Brexit'in ardından Britanya ile her iki ülkeye de muazzam yarar sağlayacak sıradışı bir ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.

* Çin devasa piyasa bariyerlerine, devletin yoğun sübvansiyonuna, pata birimi manipülsyonuna ve ürün stoklamaya ve fikri mülkiyet hırsızlığına bağımlı bir ekonomik model benimsemiştir.

* Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalıdır.

* Çin'in Hong Kong'daki durumu nasıl idare edeceği, gelecekte dünyada oynayacağı rol hakkında çok şey anlatacak. Hepimiz Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e büyük bir lider olarak güveniyoruz.

* İran terörün baş sponsoru olmanın yanısıra Yemen ve Suriye'deki savaşların da sponsoru. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.

* İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.

* Hiçbir sorumluluk sahibi hükümet, İran'ın kana susamışlığına destek olmamalı. İran'ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, bilakis daha sıkılaşacak.

* Ülkelerin aşırılıkçılıkla mücadele etmek ve İsrail ile komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmek zorunda olduğu Ortadoğu'da giderek daha fazla kabul ediliyor.

* (Göçmenlere hitaben) Ben Başkan olduğum müddetçe asla ABD'ye giremeyeceksiniz.

* Sosyal adalet söylemine sığınarak açık sınırları savunan aktivistlere mesajım şu: Sizin politikalarınız adil değil, zalim ve habis. Siz masun erkek, kadın ve çocukları ağlarına düşüren suç örgütlerini güçlendiriyorsunuz. Kendi sahte erdem anlayışınızı, sayısız masum insanın yaşamları ve selametlerinin önüne koyuyorsunuz. Sınır güvenliğini zayıflattığınıza insan haklarına ve insan onuruna zarer verirsiniz.

* Venezüella'da idam mangaları binlerce kişiye yargısız infaz yapmakta.

* ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır.