ABD Dışişleri BM, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de çözüme yönelik çabalarını takdir etti

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Washington’un Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve diğer bazı ülkelerin Suriye’deki krizin siyasi çözümüne yönelik çabalarını takdirle karşıladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, BM, Rusya, Türkiye ve diğer bazı ülkelerin Suriye’deki krizin siyasi çözümüne yönelik çabalarının konu edildiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin, BM (Suriye) Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in, Türkiye, Rusya ve (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün oluşturduğu) ‘Küçük Grup’ üyelerinin bu sonuca varmaları için yaptıkları çalışmaları takdirle karşılıyoruz. BM Özel Temsilcisi Pedersen’in siyasi süreci ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında öngörülen şekilde tüm diğer unsurları ilerletme çalışmalarını bundan böyle de kararlılıkla destekleyeceğiz. Krizin siyasi yollardan çözümünün ilerletilmesi ile ilgili tüm çabaları desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a ‘Suriye halkının barış içinde yaşama ve kasıtlı şiddet, keyfi gözaltı, açlık ve zulüm tehditlerine maruz kalmama iradesini kabul etme’ çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca ‘Esad rejimi ve müttefikleri, İdlib’deki hiçbir suçu olmayan Suriyelilere yönelik acımasız saldırılara’ son vermeye çağrıldı.

Diğer yandan Suriye yönetimi ve Rusya, sivil halka karşı saldırılarda bulunduklarını reddediyor ve İdlib’de sadece terör yanlılarına yönelik operasyon yapıldığını belirtiyor.

ABD Dışişlerinin bu açıklaması, Suriye sorununun siyasi çözümünü amaçlayan ve ülkenin temellerini oluşturacak yeni yasayı kabul edecek olan Suriye Anayasası Komitesi’nin kurulmasını izliyor.