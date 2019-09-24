‘Trump, yolsuzluk yüzünden Ukrayna’ya askeri yardımı dondurdu’

Washington Post gazetesi, ABD idaresindeki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımın dondurulması talimatını Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney’e verdiğini bildirdi.

Söz konusunun yaklaşık 400 milyon dolarlık yardım olduğunu söyleyen kaynaklar, Trump’ın, “Ukrayna’daki çok sayıda yolsuzluk” yüzünden yardıma ihtiyaç olduğundan emin olmadığını anlattı.

Washington Post, talimatın ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’a temmuz ortalarında, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinden bir hafta önce iletildiğini yazdı.

TRUMP DOĞRULADI

Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar" diye konuştu.