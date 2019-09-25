ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını duyurdu

Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirten Pelosi, "Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltalıyor." dedi.

Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklayan Pelosi, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukuğun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

PELOSI calls Trump strongarming Ukraine into investigating Biden "a breach of his constitutional responsibilities," says moves to block release of whistleblower report are "a violation of law."



"I'm announcing the House is moving forward with an official impeachment inquiry." pic.twitter.com/ItAMrl4Yhn — Aaron Rupar (@atrupar) September 24, 2019

Trump'tan gelen ilk tepki ise şu oldu: "'BM’de bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak mahvetti. Ülkemiz için çok kötü."

The Democrats are so focused on hurting the Republican Party and the President that they are unable to get anything done because of it, including legislation on gun safety, lowering of prescription drug prices, infrastructure, etc. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

ABD TARİHİNDE AZİL SÜRECİ BAŞLATILAN DÖRDÜNCÜ BAŞKAN OLDU

Trump, ABD tarihinde hakkında azil süreci başlatılan 4. başkan olarak kayıtlara geçti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması talimatı verdiğini belirtmişti. Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD Başkanı'na tepki gösteriyor.