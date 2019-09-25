Pakistan Başbakanı Han: Hem Trump hem de Veliaht Prens Selman, Ruhani’yle konuşmamı istedi

Pakistan Başbakanı İmran Han, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden İran’la sorunları çözmek için arabuluculuk yapmasını istediklerini söyledi.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, gazetecilere konuştu.

Trump’ın İran’la gerilimi düşürmek için ve yeni bir anlaşma yapmak için kendisinden yardım istediğini aktaran Han, arabuluculuk yapmak için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle konuşmaya başladığını söyledi.

Han, “Dün Başkan Trump’la görüştükten sonra hemen Cumhurbaşkanı Ruhani’yle konuştum. Ancak şimdilik arabuluculuk yapmaya çalıştığımız dışında daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim” dedi.

Pakistan Başbakanı Han, ayrıca, Suudi Arabistan’dayken Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da kendisinden Ruhani’yle konuşmasını istediğini belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir görüşme gerçekleştirmişti.