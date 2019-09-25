Erdoğan: Ülkemizde domuz eti yiyenler var, müdahale etmedik, etmeyiz

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı konferansta yaptığı konuşmada en fazla nefret söylemine maruz kalanların Müslümanlar olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen 'Nefret Söylemiyle Mücadele' temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu.

Azad Keşmir'in adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyette olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün devlet kurumlarına bu konuda önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, işyerlerinde tacize uğruyor. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz, benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik, etmeyiz. BM'de nefret söylemine ilişkin veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.

Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir.

'BARIŞ DİNİ İSLAM'I TERÖRLE BİR ARAYA GETİRMEK AHLAKSIZLIKTIR'