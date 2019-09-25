Trump, azledilme girişimi için 'cadı avı' dedi: Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı

Demokratların başlattığı azil süreci için ‘cadı avı’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, “Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi yönünde Demokratlar tarafından resmen başlatılan süreç hakkında bir açıklama daha yaptı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Ülkemizin tarihinde benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı. Demokratlar nefret ve korkudan donakalmışlar. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Başka bir başkanın bunu yaşamasına izin verilmemeli. Cadı avı!” ifadelerini kullandı.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.

Trump’ın ilk tepkisi ise Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatmak olmuş ve “Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü” demişti.

NEYLE SUÇLANIYOR?

Azlin gerekçesi olarak Trump'ın Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep ettiği iddiaları gösteriliyor.

Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Biden'ı Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.