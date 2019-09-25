ABD, NATO'nun desteğiyle yeni nükleer bomba B61-12'yi denedi

NNSA'dan yapılan açıklamaya göre B61-12 bombaları 21 Ağustos'ta denendi. Nükleer başlık takılmayan bombalar F-16 savaş uçağından Nevada Eyaleti'ndeki Tonopah test poligonuna fırlatıldı.
NNSA yetkilisi Tuğgeneral Ty Neuman, "B61-12'in stratejik caydırıcılığı artıracağını ve ABD'nin müttefiklerini rahatlatacağını belirtti.
1960'lı yıllardan beri üretilen B61 bombasının 12'inci modifikasyonu olan B61-12'nin üretimine 2020 yılına kadar başlaması planlanıyor. Yeni tip bombanın B61-3, B61-4, B61-7 ve B61-10'un yerini alması öngörülüyor.
Uzmanlar nükleer bombanın üretilmesi konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı görüşünde.
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