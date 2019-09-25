ABD, NATO'nun desteğiyle yeni nükleer bomba B61-12'yi denedi

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA) geçen ay ABD Hava Kuvvetleri ve NATO'nun desteğiyle B61 nükleer bombasının 12. modifikasyonu olan B61-12'yi denediği belirtildi.

NNSA'dan yapılan açıklamaya göre B61-12 bombaları 21 Ağustos'ta denendi. Nükleer başlık takılmayan bombalar F-16 savaş uçağından Nevada Eyaleti'ndeki Tonopah test poligonuna fırlatıldı.

Denemelerin B61 bileşenlerini modernizasyon programı kapsamında yapıldığı belirtilirken nihai denemelerin 2020'de yapılacağı kaydedildi. Denemelerin, bombanın hizmet süresini artırırken emniyetini ve güvenirliğini pekiştireceğinin altı çizildi.

NNSA yetkilisi Tuğgeneral Ty Neuman, "B61-12'in stratejik caydırıcılığı artıracağını ve ABD'nin müttefiklerini rahatlatacağını belirtti.

1960'lı yıllardan beri üretilen B61 bombasının 12'inci modifikasyonu olan B61-12'nin üretimine 2020 yılına kadar başlaması planlanıyor. Yeni tip bombanın B61-3, B61-4, B61-7 ve B61-10'un yerini alması öngörülüyor.

Uzmanlar nükleer bombanın üretilmesi konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı görüşünde.