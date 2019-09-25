Pentagon'un eski istihbarat çalışanı 10 yıl hapse mahkum edildi

Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul eden ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı (DIA) eski çalışanı Ron Rockwell Hansen, 10 yıl hapis cezası aldı.

ABD Adalet Bakanlığı, "ABD’nin ulusal savunmasıyla ilgili bilgileri Çin Halk Cumhuriyeti’ne satmaya çalıştığı suçunu kabul eden eski DIA çalışanı, federal mahkemede 10 yıl hapis yatacak” diye açıkladı.

Karar, Salt Lake City şehrindeki ABD Bölge Mahkemesi tarafından verildi.

Hansen, geçen yılın haziran ayında gözaltına alınmıştı. Savcılık, eski istihbarat çalışanına 15 maddeden suçlama yöneltmişti. Yabancı ülke adına gizli bilgi toplama ve aktarma suçlamalarının dışında, Hansen ayrıca nakit kaçakçılığı ve kaçak yollarla ABD’ye mal sokmakla suçlanmıştı.

Hansen geçtiğimiz mart ayında Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etmişti.