Pentagon'un eski istihbarat çalışanı 10 yıl hapse mahkum edildi

ABD Adalet Bakanlığı, "ABD’nin ulusal savunmasıyla ilgili bilgileri Çin Halk Cumhuriyeti’ne satmaya çalıştığı suçunu kabul eden eski DIA çalışanı, federal mahkemede 10 yıl hapis yatacak” diye açıkladı.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
Karar, Salt Lake City şehrindeki ABD Bölge Mahkemesi tarafından verildi.
Hansen, geçen yılın haziran ayında gözaltına alınmıştı. Savcılık, eski istihbarat çalışanına 15 maddeden suçlama yöneltmişti. Yabancı ülke adına gizli bilgi toplama ve aktarma suçlamalarının dışında, Hansen ayrıca nakit kaçakçılığı ve kaçak yollarla ABD’ye mal sokmakla suçlanmıştı.
Hansen geçtiğimiz mart ayında Çin adına casusluk yaptığı suçlamasını kabul etmişti.
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