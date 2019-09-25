Trump'tan karşı suçlama: Demokratlar, Ukrayna'dan beni soruşturmalarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddialarını reddederek, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi" dedi.

Trump, BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta, "Batı Yarımküre ülkeleri ile Venezüella" konusunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde, Biden'ın soruşturulmasını istediği ve kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Trump, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin dökümleri yayımladıklarını, bu görüşmeden Demokratların işine yarayacak herhangi bir malzeme çıkmadığını vurgulayarak, "Bu (azil soruşturması) Amerikan tarihindeki en büyük cadı avından başka bir şey değil" dedi.

MADURO'YA YÜKLENDİ

ABD Başkanı Trump, Venezüella'da Nicolas Maduro yönetimi hakkında ise "Onların istediği şey, güç ve para. Sosyalizm Venezüella'yı mahvetti" ifadelerini kullandı.

Venezüella'daki ilaç ve gıda krizinin, insanların canına mal olduğunu iddia eden Trump, "Her bir gün Venezüella halkıyla birlikte duracağız. Onlar, özgürlüğe kavuşacak" dedi.