Zelenskiy: ABD'nin seçim malzemesi olmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki lider birinci gündem maddesi olan tartışmalı telefon görüşmelerinde baskı olmadığı konusuna dikkat çekti. Zelenskiy, Trump'la yaptığı görüşmenin normal olduğunu, ABD’nin demokratik seçimlerine malzeme olmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy bir araya geldi. Görüşme Trump’ın, Zelenskiy'e eski Başkan Yardımcısı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde karşısına çıkması beklenen Joe Biden’ın oğlu aleyhine soruşturma açılması iddialarının gölgesinde gerçekleşti.

Bu bağlamda Trump, Zelenskiy'in her türlü yolsuzluk konusuna çok dikkat ettiğini, itibarının kesinlikle mükemmel olduğunu ve daha önce birkaç kez konuştuklarını da ifade ederek toplantıya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı da söz konusu telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu reddetti.

Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bence insanlar yayınlanan metin sayesinde her şeyi okudular. Üzgünüm ama demokratik ve açık seçimlerde malzeme olmak istemiyorum. Baskı yoktu. İyi bir telefon görüşmesi yaptık. Normaldi. Birçok şey hakkında konuştuk. Siz okumuşsunuzdur, kimsenin bana baskı yapmadığını" ifadelerini kullandı.

Metinde adı geçen kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi savunan Trump, "Rudy Giuliani harika bir avukat, harika da bir belediye başkanıydı. Çok saygı duyulur kendisine. Son günlerde televizyondaki tutkusunu gördüm. Yaptığı şey inanılmaz. Yaptığı şeyi Rus cadı avının nerede başladığını keşfetmek. Nerede başladı ve nasıl?" dedi.

Trump, Zelenskiy'e daha ünlü yaptığı şakasını yaptı. Ukrayna lideri ile telefonda görüşmekten ziyade şahsen görüşmenin daha iyi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Trump'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi gerektiğini söyleyerek, "Bizi ziyaret edeceğinize dair söz verir misiniz?" sorusunun sordu. Trump ise, "Eh, deneyeceğim" diye cevabını verdi.