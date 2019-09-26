Libya UMH Başkanı Serrac'dan Hafter'i destekleyen ülkelere kınama

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, New York'taki BM Genel Kurulu'nda açıklamal

arda bulundu.

Serrac, "Diğer ülkelerin müdahale etmeye devam etmesi üzücü" diyerek, Hafter'i zımni olarak destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa'yı hedef aldı.

Serrac, açıklamasında Hafter'i 'kana susamış suçlu' olarak nitelendirdi.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, dün Serrac ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müsteşar Hale, UMH'nin terörle mücadele de dahil olmak üzere bir dizi konuda ABD'yle ortaklığını sürdürdüğü için Başkan Serrac'a teşekkür etti" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Müsteşar, ABD'nin daimi ateşkes koşullarının yaratılması ve kapsayıcı bir siyasi sürece dönüş için şartların yaratılmasına odaklanan BM öncülüğündeki çabalara destek verdiğini aktardı. Müsteşar ve Başkan, mali şeffaflığın arttırılması ve petrol üretiminin istikrara kavuşturulması dahil, Libya'da ekonomik reformların uygulanmasının önemi hakkında fikir birliğine vardı."