Erdoğan, New York'ta liderlerle temaslarını sürdürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürdü. Erdoğan bu kapsamda Hırvatistan, Çekya, Irak, Libya ve Moldova liderleri ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü. BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti. Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Peninsula Otel'deki basına kapalı görüşmesinde ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Sudan Başbakanı Abdulluh Hamduk ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti.

Peninsula Otel'deki bu görüşmeler de basına kapalı gerçekleşti.