ABD, Venezüella’ya ek insani yardım yollayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, New York’ta, 119 milyon dolar değerinde ek insani yardımın sağlanacağını duyurdu” ifadesine yer verildi.

Venezüella’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefete desteğin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, “ABD, bu insani, politik ve ekonomik kriz sırasında Venezüella halkına destek sağlamaya devam edecek ve diğer ülkelerden de ilgili şekilde hareket etmeye talep ediyoruz” dendi.