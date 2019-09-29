‘ABD Dışişleri Bakanlığı, Hillary Clinton’a yönelik e-posta soruşturmasını etkinleştirdi’

Soruşturma yürüten müfettişler, yaklaşık 18 ay önce eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarıyla iletişim kurmaya başlamış, ama bir süre sonra “çabaları durdurmuştu”. Çabalar, geçen ay yeniden etkinleştirilmişti.
Haberde, soruşturmanın yeniden etkinleştirilmesi yüzünden ABD Başkanı Donald Trump’ın muhaliflerine karşı güç kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. Soruşturmanın merkezindeki kişilerin, cezai kovuşturma riski olmasa da aralarından birkaçının, soruşturma sonuçlarının imajlarına zarar vereceğinden çekindiği ifade edildi.
FBI, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 2009-2013 yıllarını kapsayan bakanlığı döneminde resmi yazışmaları kendi özel hesabından yaptığı gerekçesiyle Ağustos 2015’te soruşturma başlatmıştı. FBI, Hillary Clinton'ın ‘aşırı dikkatsizce’ hareket ettiğini ancak yargılanmasını gerektirecek bir durum olmadığı sonucuna varmıştı.
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