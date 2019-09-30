Bernie Sanders, Henry Kissinger ile bir araya gelen Pompeo'ya tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen gün Nixon dönemi Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger ile bir araya geldi. Pompeo'nun, görüşmeden bir kareyi Twitter üzerinden paylaşmasının ardından Senatör Bernie Sanders'tan tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başta Vietnam savaşı olmak üzere ABD'nin dış ülkelere yönelik müdahaleci politikalarının mimarı olarak öne çıkan eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir araya gelerek, görüşmeden bir fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

Pompeo, yaptığı paylaşımda "En değerli seleflerimden Dr. Henry Kissinger ile tekrar bir araya gelmekten onur duydum. Muhabbetlerimiz için her zaman minnettarım" ifadelerine yer verdi.

Honored to meet again with one of my most esteemed predecessors, Dr. Henry Kissinger. I'm always grateful for our conversations. pic.twitter.com/KGDo2b42OV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2019

​Pompeo'nun paylaşımına Vermont Senatörü Bernie Sanders tepki gösterdi. Sanders, yaptığı paylaşımda, "Henry Kissinger, bu ülkenin tarihindeki en yıkıcı dışişleri bakanlarından biriydi. Gelecekteki bir Sanders yönetimi asla Kissinger'dan tavsiye almayacak" dedi.

Henry Kissinger was one of the most destructive Secretaries of State in the history of this country.



A Sanders administration will not be taking advice from Henry Kissinger. https://t.co/AzyRrHhH6i — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 29, 2019

© REUTERS / Leah Millis Sanders: Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir Demokrat Partili Sanders, 2016 başkanlık seçimlerinde Kissinger ve Hillary Clinton arasındaki yakın ilişkiden rahatsızlık duyduğunu söylemişti. Sanders, iddiaya göre "Henry Kissinger'ın dostum olmadığını söylemekten gurur duyuyorum. Kissinger'dan tavsiye almayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Hem Nixon hem de Ford döneminde görev yapan Kissinger, ABD'li insan hakları aktivistleri tarafından 1973 yılında meydana gelen CIA destekli Şili darbesi ve Vietnam savaşı döneminde Kamboçya'ya dönük, 10 binlerce masum insanın yaşamını yitirdiği hava bombardımanlarından dolayı uzun süredir hedef alınıyordu.

Kissinger, 1973 ve 1975 yılları arasında hem Dışişleri Bakanı hem de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapmıştı ve bu ABD tarihinde bir ilki teşkil ediyor.