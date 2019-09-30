Trump'ın avukatı Giuliani mahkemeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak mahkemeye çağrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı İstihbarat Daimi Komitesi; Dışişleri, Gözetim ve Reform ve Yargı komiteleri ile yapılan istişarenin ardından ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Giuliani'yi mahkemeye çağırdı.

Giuliani'ye gönderilen mahkeme celbinde şu ifadeler yer aldı:

"Komiteler, Başkan Trump'ın 2020 seçimlerine müdahale etmek için Ukrayna'ya baskı yaparak ve Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığını önlemesine yardımcı olmak için Kongre'nin sağladığı güvenlik yardımlarını keserek ulusal güvenliği ne denli tehlikeye düşürdüğünü araştırıyor."

House Democrats send subpoena to Rudy Giuliani - 'Your failure or refusal to comply...shall constitute evidence of obstruction of the House impeachment inquiry" pic.twitter.com/NzBJXRADoR — Jamie Dupree (@jamiedupree) September 30, 2019

Celpte, Giuliani'ye yönelik "Soruşturmamız, Başkanlık Ofisi'nin gücünü kötüye kullanarak kişisel siyasi çıkarlarını ilerletmeye çalışan başkanın ajanı olarak hareket ettiğiniz yönündeki inandırıcı iddiaların araştırılmasını da içeriyor" denildi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da komiteler tarafından mahkeme celbi aldığı bildirilmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen haftalarda Trump'ın, temmuz ayında Zelenskiy'le yaptığı bir telefon görüşmesinde eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinin adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediğini ve Zelenskiy'e bu süreçte kendi kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını 8 kere tekrarladığını öne sürmüştü.

Giuliani, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma Group'la olan bağıyla alakalı bir soruşturmadan koruduğunu dile getirmişti.

Ukrayna'da petrol ve doğalgaz üretimini yapan Burisma'nın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyordu.