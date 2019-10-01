Avustralya hükümeti, Başbakan Morrison'ın Trump ile Rusya soruşturmasını görüştüğünü doğruladı

Avustralya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya soruşturmasına ilişkin Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan yardım talep ettiği yönündeki iddiayı doğruladı.

ABC kanalına konuşan Avustralyalı isimsiz bir federal hükümet sözcüsü, ABD Başkanı Trump ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison arasında Rusya soruşturmasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirildiği yönündeki iddiayı doğruladı.

Sözcü, yaptığı açıklamada "Avustralya hükümeti, soruşturma altındaki konulara daha fazla ışık tutmaya yardımcı olan çabalara destek ve işbirliğine her zaman istekli olmuştur" dedi.

Sözcü, "Başbakan, ABD Başkanı ile görüşme sırasında bu istekliliği bir kez daha doğruladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, görüşmenin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

New York Times (NYT) gazetesi, konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediğini iddia etmişti.

İddiaya göre Trump, Morrison'dan Rusya soruşturmasının yeniden gözden geçirilmesi ve bu soruşturmayı itibarsızlaştırma konusunda Avustralya'nın ABD Adalet Bakanı William Barr'dan yardım etmesini istedi.