Dünyanın ilk kafa nakli gönüllüsünün ameliyatı iptal oldu: Teknik problemler yaşandı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Werdnig-Hoffman hastası Valery Spiridonov, kafa nakli fikrinden asla vazgeçmediğini dile getirerek, ameliyatla ilgili bazı teknik sorunlar yaşandığını, bu durumun da yaşayan bir birey üzerinde uygulama yapmayı imkansız kıldığını söyledi.

'AMELİYAT OLMA ŞANSINA SAHİP OLAN İLK YAŞAYAN İNSAN BEN OLAMADIM'

Habertürk'ten Demet Demirkır'a konuşan Spiridonov, "Bu yüzden kafa nakli ameliyatı olma şansına sahip olacak ilk yaşayan insan ben olamadım" diye konuştu.

Kafa nakli ameliyatı için Çin'e yönelen İtalyan Cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero'yu sorduğumuzda, Spiridonov şunları söyledi:

"Dr. Sergio Canavero ilk başta Çin ve onların adaylarıyla çalışmayı tercih etti. Sonrasında da teknik problemler yaşandı. Özetlemek gerekirse sanırım araştırma ekibi istedikleri sonuca ulaşamıyordu. Bu da onları yaşayan bir birey üzerinde uygulama yapmalarından alıkoydu. Bu nedenle ameliyat olma şansına sahip olan ilk yaşayan insan ben olamadım."

'3 YIL BOYUNCA BU ARAŞTIRMAYI SAVUNDUM VE DESTEKLEDİM'

Ameliyat olamamanın kendisinde bir üzüntü yaratıp yaratmadığını sorduğumuz Spiridonov şu yanıtı verdi:

"3 yıl boyunca bu araştırmayı savundum ve destekledim ama artık hayatıma devam etmem ve bu araştırma üzerine çok beklentiye girmemem gerekiyor. Bence yapabileceğimin en iyisini yaptım. Kendimi müthiş hissediyorum. Çok güzel bir eşim ve oğlum var. Durumum da calışmamın, seyahat etmemin ve eğlenmemin önünde bir engel değil. Güney Florida'da çok güzel bir evimiz var ve her günümün tadını çıkarıyorum. Hiçbir pişmanlığım yok hatta tam tersine henüz başarıyla sonuçlanmamış olmasına rağmen bu projenin bir parçası olduğum için çok minnettarım. Ayrıca şu anda engelli insanlara yardımcı olabilecek robotik çözümler üretiyorum ve bu alanın gelecek vadettiğini düşünüyorum."

'SAHİBİNİ TAKİP EDEN VALİZ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM'

Florida üniversitelerinin birinde Bilgisayar Bilimi üzerine yükses lisans yaptığını söyleyen Spiridonov, "Bunun dışında projeler geliştirip oğlumla vakit geçiriyorum. Şu anda kendi kendine hareket edip sahibini takip eden bir valiz üzerine çalışıyorum. Bu valiz engebeli arazide 12km/h'e ulaşarak 20 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Üzerinde çalıştığım diğer projeler internet, drone ve özel iletisim tekniklerini içeriyor bunların ayrıntısına henüz giremem."

'YÜZDE 98 ŞANSIM OLSAYDI KESİNLİKLE NAKİL YAPTIRIRDIM'

İtalyan Cerrah Canavero ile iki yıldır konuşmadıklarını kaydeden Spiridonov, "Onu en son aradığımda seyahat ediyordu, konuşamadık. Çin ile olan ortaklığından sonra da pek fazla aramadı. Belki bazı kısıtlamalar vardı, emin olamıyorum. Ona ulasamadığım için kararımı da onunla paylaşamadım. Eğer rehabilite olmak ve vücudumdaki hissizlikten kurtulmak için yüzde 98 şansım olsaydı kesinlikle nakil yaptırırdım ama bunu yaptırmazsam ölmeyeceğim için bu durum benim için çok da problem arz etmiyor. Başkalarına faydalı olabilmek için yapacak çok işim var. Pek çok kişide benzer sorunlar var ama ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Onlara büyük hayaller kurarlarsa her seyin mümkün oldugunu göstereceğim. Yüzde 100 sağlıklı insanlar bile hikayemi dinlediklerinde kendi problemlerine farklı bir gözle baktıklarını söylüyorlar, hayatlarını sevmeyi öğreniyorlar" diye konuştu.