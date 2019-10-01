Gülen hangi ülkeye gidecek?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye yakınlığıyla bilinen TEN TV'nin, Fethullah Gülen ile mülakat yapması gündeme oturdu. Röportajı yapan TEN TV’nin sunucusu Neşeet el Dihi’nin “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu” dediği ortaya çıktı.

Oda.tv’nin aktardığı habere göre TEN TV sunucusu El Dihi, FETÖ liderinin Pensilvanya'daki malikânesine giderek yaptığı söyleşide Gülen’in, darbeyle göreve gelen Sisi için “muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı. El Dihi, Gülen’in Sisi’ye dua ettiğini de ifade etti.

TEN TV, Gülen’den, “ruhani bir şahsiyet” olarak söz etti.

El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen’in, ABD ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

El Dihi, Gülen’in Mısır’a gelmek istediğini belirterek, “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi’yi muhlis, Allah’tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı” dedi.

Söyleşide Gülen, Batı ülkelerine çağrıda da bulunarak, Türkiye’ye baskı yapmalarını istedi.