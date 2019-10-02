İkinci buluşma olmayabilir: Genç adam aylar önce bizon saldırısına uğradığı parkta randevu verdi, kadın da boynuzlandı

Kalçasından ve koltuk altından aldığı darbeler nedeniyle genç adamın kaburgaları kırıldı, akciğerleri iflas etti. Birkaç hafta tedavi gören Bourgeous, öksürdüğü zaman hâlâ kaburgalarında acı hissettiğini söyledi.
Kyler Bourgeous was gored and trampled by a bison at Antelope Island State Park in June. https://t.co/pC5QWPRmaa— WITN Headlines (@WITN) September 30, 2019
Bourgeous, aynı garip olayın tekrar edeceğini düşünmediği için kız arkadaşı 22 yaşındaki Kayleigh Davis’i günbatımını izlemek için aynı parka davet etti.
Antelope Adası’nı ‘özel kılan’ bir şeyler olduğunu ve çocukluğundan beri orada yürüyüş yaptığını belirten Kyler Bourgeous, artık bizonlar nedeniyle tedirgin hissettiğini ifade etti.
Davis ise hâlâ saldırı nedeniyle kâbus gördüğünü söyledi.
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