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16:55 02 Ekim 2019
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    Meksika'daki şiddetten kaçanlar, ABD'ye sığınma başvurusu yapabilmek için Cordova-Americas uluslararası sınır geçişi köprüsü yakınında kamp kurarak bekliyor.

    Trump hakkında yeni kitap: Göçmenlerin bacaklarından vurulmasını önerdi

    © REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
    ABD
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    'Sınır Savaşları: Trump'ın Göçe Saldırısının İçinden' isimli kitapta, ABD Başkanı'nın Meksika sınırına inşa ettirdiği duvara elektrik akımı verilip, çivi döşenmesini, duvarın yılan ya da timsah dolu hendeklerle çevrilmesini ve hatta göçmenlerin bacaklarından vurulmasını önerdiği iddia edildi.

    © AP Photo / Julia Le Duc
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın kavgalı olduğu medya organlarından The New York Times'dan (NYT) iki gazeteci -Michael Shear ile Julie Davis-, 'Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration' (Sınır Savaşları: Trump'ın Göçe Saldırısının İçinden) başlıklı bir kitap yayımladı.

    Trump'ın Meksika sınırından göçmen geçişini caydırmak için aşırılıkçı fikirler ortaya attığını iddia eden kitaba göre ABD Başkanı, Meksika sınırına inşa ettirdiği duvara elektrik akımı verilip, çivi döşenmesini, duvarın yılan ya da timsah dolu hendekle tahkim edilmesini ve hatta göçmenlerin bacaklarından vurulmasını önerdi.

    'MEKSİKA SINIRINI TAMAMEN KAPATACAKTI'

    ABD - Meksika sınırı üzerinde kurulan mülteci kampları
    © REUTERS / HANDOUT
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    Adı açıklanmayan 12'den fazla yetkiliyle mülakatlara dayanan kitapta Trump'ın Mart 2019'da bir hafta boyunca güneyden ABD'ye göçü tamamen durdurmak için uğraşmasına yer verildi. 

    Danışmanlarıyla özel sohbetlerinde askerlerin göçmenleri bacaklarından vurmasını öneren ABD Başkanı, bunun yasadışı olacağı yanıtını aldı. 

    TAŞ ATAN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇILMASINI AÇIKÇA İSTEMİŞTİ

    Trump daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açmasından söz etmişti. 

    Terror children
    © Flickr/ Ren Rebadomia
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    'İNSAN ETİNİ PARÇALAYACAK ÇİVİLER'

    Kitapta şöyle denildi:

    "Başkan özel sohbetlerinde sık sık içine yılanlar ya da timsahlar atılmış su dolu hendeklerle sınır duvarını tahkim etmekten söz ediyordu. Duvara elektrik akımı verilmesini ve tepesinin insan etini parçalayabilecek çivilerle donatılmasını istiyordu."

    'DANIŞMANLAR SÜREKLİ PANİK ATAKTA'

    © AFP 2019 / Guillermo Arias
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    Trump'ın bir öğle vakti ABD-Meksika sınırının tamamen kapatılmasını sağlamakla görevlendirdiği danışmanlarının adeta paniğe kapıldığı ve çaresizce ABD Başkanı'nı sakinleştirmeye çalıştığı ileri sürülen kitapta şu ifadelere yer verildi:

    KARŞI ÇIKANLARI DAHA SONRA BERTARAF ETTİ

    "Başkan'ın öfke nöbetleri ve ekibindekilerin gece gündüz paniklemeleriyle o dönem sanıldığından çok daha çalkantılı haldeki Beyaz Saray'ın çılgın haftasında dananın kuyruğunun koptuğu karar anı, Trump'ın sınırın kapatılması emrini vermesiydi."

    © REUTERS /
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    Nihayetinde danışmanları Trump'ı sınırı tamamen kapatmaktan vazgeçirdi.

    Ama daha sonra ABD Başkanı, göçmenlere demir yumruk politikalarını engellediğine inandığı İçgüvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gibi ekibinden önemli isimleri görevden aldı.

    2016 başkanlık seçimi kampanyası boyunca göçle savaş vaaz etmiş Trump, baş vaadi olan Meksika sınırına duvar projesini Kongre'deki Demokrat Partililerin tüm engellemelerine rağmen hayata geçirdi.

    İnşaatı başlayan duvara Pentagon bütçesinden 3.6 milyar dolar ayrıldı.

    Etiketler:
    Kitap, Julie Davis, Michael Shear, Kirstjen Nielsen, Donald Trump, Meksika, ABD
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