Azil soruşturmasına konu olan Trump-Zelenskiy sohbeti: ABD Dışişleri Bakanı telefon görüşmesine katıldığını kabul etti

Trump'ın siyasi rakibi Biden aleyhine talepte bulunduğu gerekçesiyle azil soruşturmasına konu olan Zelenskiy'le telefon görüşmesi hakkında Pompeo'dan itiraf geldi: Ben de katıldım.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın hakkında azil soruşturması açılmasına vesile olan Ukrayna lideriyle telefon görüşmesine katıldığını kabul etti.

Pompeo'nun itirafı, Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişi Steve Linick'in konuyla ilgili Kongre'ye brifing vermesinin öncesinde geldi.

Kongre'nin üst ve alt kanatları Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler, istihbarat, gözetim, tahsisat komisyonlarının üyeleri davet brifinge edildi.

BIDEN'IN UKRAYNA'DA YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİASINA SORUŞTURMA TALEP EDİNCE

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde 2020 başkanlık seçimlerindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden hakkında soruşturma talep ettiği için Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturmasıyla karşılaştı.

Günlerdir telefon konuşmasındaki mevcudiyetiyle ilgili spekülasyonlara yanıt vermekten kaçınan Pompeo, bugün Roma'da İtalyan mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ilk kez "Ben de telefon görüşmesindeydim" itirafında bulundu.

'DUYDUKLARINIZ ENDİŞELENDİRDİ Mİ' SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Trump-Zelenskiy görüşmesinde kendisini endişelendiren ya da alarma geçiren bir şey duyup duymadığı sorusuna kaçamak yanıt veren Pompeo, "Telefon görüşmesinin bağlamı şöyleydi; bir buçuk yıldır dışişleri bakanıyım ve ABD'nin Ukrayna politikasını çok iyi biliyorum, Ukrayna politikamız kaydadeğer şekilde istikrarlı, aynı sonuçları ortaya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye lafı yuvarladı.

'RUSYA TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRMAYA, UKRAYNALILARI YOLSUZLUKTAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Pompeo şöyle devam etti:

"(Trump'ın eski Ukrayna Özel Temsilcisi) Kurt Volker dahil ekibimiz Rusya'nın Ukrayna'ya teşkil ettiği tehdidi ortadan kaldırmaya odaklı çalışıyor. Ukraynalıların rüşvetten ve yolsuzluktan kurtulmasına ve bu yeni hükümetin başarılı bir gelişen ekonomi inşa etmesine yardım ediyoruz. Benim liderliğimde ABD Dışişleri yetkilileri bununla meşgul. Ve böyle yapmaya da devam edeceğiz. O sırada tüm bu gürültü patırtı devam etse bile."