Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı

ABD'de Demokrat Parti Başkan Aday Adayı Senatör Bernie Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders’a 2 adet stent takıldığı ve önümüzdeki günlerde dinlenmesi gerektiği açıklandı. Senatörün toplantılara ve etkinliklere katılımının ikinci bir emre kadar iptal edildiği belirtildi.Sanders'ın danışmanı olan Jeff Weaver, yaptığı açıklamasında, "Senatör Sanders'ın keyfi yerinde. İki gün istirahat edecek. Toplantılarını ve etkinliklere katılımını ikinci bir emre kadar iptal ediyoruz. Gerekli güncellemeleri yeri geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.