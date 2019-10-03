Pompeo'dan Brexit açıklaması: Küresel ekonomileri sarsma riski var

İtalya ziyareti sırasında Sky TG24 kanalına röportaj veren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brexit sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin de desteklediği Brexit'in yalnızca İngiliz ekonomisine değil, Avrupa ekonomisine ve belki bir bütün olarak küresel ekonomiye zarar verebileceğinden korkup korkmadığı yönündeki soruya Pompeo şu yanıtı verdi:

"Hepimiz uzun zamandır bunu değerlendiriyorduk. Tüm Avrupa'daki dostlarımla konuştum. Birleşik Krallık'taki insanlarla konuştum. Herkes bunun sona ermesini istiyor. Ve gerçekten de, İngiliz halkı Brexit'e oy verdi ve şimdi bunun nasıl yapılacağına karar vermek Birleşik Krallık'ın görevi."

"Az önce tanımladığınız olumsuz sonuçların gerçekleşmeyeceğinden emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diyen Pompeo, "Brexit'in böyle bir şey getireceğine dair kesinlikle bazı riskler var ama Avrupa ve Amerika'daki tüm girişimcilik ruhunun ve inovasyonun, herkesin ekonomisinin büyümesine devam etmesine izin vermeyi sürdüreceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Washington'un İngiltere'yle AB'den ayrılması halinde olası bir serbest ticaret anlaşmasını tartıştığını ve ABD'nin tüm Avrupa ülkeleriyle irtibat kurmak istediğini dile getirdi.