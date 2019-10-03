Johnson & Johnson, opioid davasında 20 milyon dolar tazminat ödeyecek

İlaç devinin açıklamasında, “Johnson & Johnson ve ilaç şirketleri Janssen bugün Ohio’nun Cuyahoga ve Summit bölgeleriyle, sorumluluk kabul edilmeden tüm şikayetleri gideren ve şirketi, 21 Ekim 2019 tarihinde yapılması planlanan federal duruşmanın dışına çıkaran uzlaşma sağlandığını duyurdu” ifadeleri yer aldı.
The Washington Post’un aktardığına göre, çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine yol açan opioidli ilaçlar nedeniyle toplam sayısı 2 bin 500 olan eyalet yönetimleri, belediyeler ve Kızılderili kabileleri, yaklaşık 20 ilaç üretici ve dağıtıcı şirketi ile eczane aleyhinde dava açtı.
Ağustos ayında Oklahoma'da Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'ı, opioid bağımlılığını tetikleyici yöndeki adımları sebebiyle açılan davada 572 milyon dolar tazminatla cezalandırmıştı. Şirket, reçeteli ağrı kesicilerin tanıtımı ve reklamını fazla yapmak ve bağımlılık yapma riskini gizlemek ya da yeterince bilgilendirme yapmamakla suçlanıyordu.
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