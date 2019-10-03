Johnson & Johnson, opioid davasında 20 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD’nin en büyük şirketlerinden Johnson & Johnson, ‘opioid krizi’ kapsamında uzlaşmaya gitti ve Ohio eyaletindeki iki bölgeye 10’ar milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD’de, başta Johnson & Johnson olmak üzere ilaç üretim ve dağıtım alanında faaliyet gösteren bazı şirketler, 1990’lı yıllardan başlayarak ağrı kesicilerin bağımlılık yapma riskini gizleyerek doktorları reçetelere opioidleri yazmayı teşvik etmekle suçlanıyor. Bazı değerlendirmelere göre, en az 200 bin kişi bu ilaçları kullandığı için hayatını kaybetti.

İlaç devinin açıklamasında, “Johnson & Johnson ve ilaç şirketleri Janssen bugün Ohio’nun Cuyahoga ve Summit bölgeleriyle, sorumluluk kabul edilmeden tüm şikayetleri gideren ve şirketi, 21 Ekim 2019 tarihinde yapılması planlanan federal duruşmanın dışına çıkaran uzlaşma sağlandığını duyurdu” ifadeleri yer aldı.

Şirket, 'opioid krizi' ile olan bağını reddetmeye ve ürettiği ilaçların “ABD’deki reçeteli opioid ilaçlarının yüzde birinden azını” oluşturduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Johnson & Johnson böyle bir sorunun olduğunu inkar etmiyor.

The Washington Post’un aktardığına göre, çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine yol açan opioidli ilaçlar nedeniyle toplam sayısı 2 bin 500 olan eyalet yönetimleri, belediyeler ve Kızılderili kabileleri, yaklaşık 20 ilaç üretici ve dağıtıcı şirketi ile eczane aleyhinde dava açtı.

Ağustos ayında Oklahoma'da Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'ı, opioid bağımlılığını tetikleyici yöndeki adımları sebebiyle açılan davada 572 milyon dolar tazminatla cezalandırmıştı. Şirket, reçeteli ağrı kesicilerin tanıtımı ve reklamını fazla yapmak ve bağımlılık yapma riskini gizlemek ya da yeterince bilgilendirme yapmamakla suçlanıyordu.