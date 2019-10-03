ABD 28 yıl sonra Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtı

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin tekrar açılmasının ABD-Somali ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğu kaydedildi.

STATEMENT: The United States is proud to announce the reestablishment of the United States Embassy in #Mogadishu @US2SOMALIA. https://t.co/n7ohmPVXpS #Somalia pic.twitter.com/QEdgk9syAL — U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) October 2, 2019

​ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu.

Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.