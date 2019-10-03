ABD'de 18 yaşındaki genç, abisini öldüren polise sarılıp ağladı

ABD'de geçen yıl yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren ve ‘cinayetten’ suçlu bulunan kadın polis, öldürdüğü gencin kardeşi tarafından affedildi. Polis ve gencin birbirine sarılması, yargıcı da ağlattı.

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde görülen duruşmada, 18 yaşındaki Brandt Jean, abisi Botham Jean'i vurarak öldüren polis Amber Guyger’i affettiğini söyledi ve yargıçtan izin alarak ona sarıldı.

Tanık kürsüsünden Guyger’e hitap eden Jean, “Yaptığın şeyi, bizden neyi aldığını ikinci kez ya da yüzüncü kez söylemek istemiyorum. Bence bunu biliyorsun. Eğer gerçekten üzgünsen, kendi adıma konuşabilirim ki, ben seni affediyorum. Biliyorum ki tanrıya sorsan o da seni affedecektir. Seni de herkesi sevdiğim gibi seviyorum. Sana ‘umarım çürüyüp ölürsün’ demeyeceğim, kardeşimde olduğu gibi… Şahsen senin adına en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yargıca Guyger’a sarılmasının mümkün olup olmadığını soran Jean, ‘Evet’ yanıtı alması üzerine kürsüden indi. Guyger ve Jean’in birbirine sarıldığı anlar salonda hıçkırıklara neden oldu.

Yargıç Tammy Kemp’in de gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Brandt Jean told Amber Guyger, the former cop who killed his brother, Botham Jean, that he forgives her and didn't want her to go to prison. "I love you as a person, and I don't wish anything bad on you." https://t.co/RJGNEmxMqS pic.twitter.com/9y3F96mSZP — CNN (@CNN) October 2, 2019

NE OLMUŞTU?

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyah komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Former Dallas police officer, Amber Guyger, has been sentenced to 10 years in prison for killing Botham Jean: https://t.co/jbqDAklV4A pic.twitter.com/dZQllQAHKG — Complex (@Complex) October 2, 2019

Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean’in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Olayın ardından Guyger, görevden alınmıştı.

Jüri, salı günü görülen davada Guyger’i cinayetten suçlu bulmuştu.

Guyger'in ‘nefsi müdafaa’ savunmasını kabul etmeyen jüri, Guyger'i 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.