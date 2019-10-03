Biden, kendisini yolsuzlukla suçlarken azil sürecine uğrayan Trump'a meydan okudu: Hiçbir yere gitmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yolsuzluk yapmakla suçladığı Demokrat Partili rakibi Joe Biden, kriz başladığından beri en sert yanıtını verdi: "Trump'a, tetikçilerine ve bana saldırması için onu finanse eden özel çıkar gruplarına bir şeyi açıkça söyleyeyim: Hiçbir yere gitmiyorum."

ABD Başkanı Donald Trump'ın en dişli Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile oğlu Hunter Biden hakkında Kiev'de yolsuzluk soruşturması açılmasını Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den talep ettiği için azil soruşturması kapsamına alınması, 2020 başkanlık seçimi kampanyasına damgasını vurdu.

Trump yönetimi ve ekibinin Ukrayna'da yolsuzluk yapma ve bunu örtbas için ülkenin içişlerine karışma suçlamaları altındaki eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Nevada'daki bir etkinlikte yüzlerce taraftarını coşturan bir konuşma yaptı.

"Trump'a, onun tetikçilerine ve bana saldırması için onu finanse eden özel çıkar gruplarına bir şeyi açık ve net söyleyeyim: Hiçbir yere gitmiyorum" diye meydan okuyan Biden şöyle devam etti:

"Bunun Donald Trump'ın soytarılıklarıyla alakası yok. Trump'ı ve ulusu tarihimizdeki bu ayılma anına ve bizi 2020'de karşı karşıya olduğumuz tercihe neyin getirdiğiyle ilgili. Bizi buraya neyin getirdiği çok basit: Gücün kötüye kullanılması."

ABD'de azil skandalı, bir istihbarat yetkilisinin Trump'ı yabancı bir liderle yaptığı telefon görüşmesinden ötürü resmen ihbar ettiğinin basına sızmasıyla patladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, ihbarın içeriğinin açıklanmasını talep etti, talebi karşılanmayınca Trump yönetiminden yetkilileri ifade vermeye çağırdı.

Bu arada sözkonusu edilenin temmuz ayındaki Trump-Zelenskiy görüşmesi olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray'ın yayımladığı görüşme dökümlerinin de gösterdiği üzere Trump Zelenskiy'den Biden'a Ukrayna'da yolsuzluk soruşturması açmasını talep etmişti.

Olay Biden'ın oğlu Hunter Ukrayna'da faal bir gaz şirketinde yönetim kurulu üyesiyken Ukrayna Başsavcısını kovdurmasına dayanıyordu.

Ukrayna'da Şubat 2015'te başsavcılık görevine getirilen Viktor Şokin'in görevden alınması için ABD, Dünya Bankası, IMF seferber olmuştu. Şokin'in istifa edip etmemesi 2016'nın şubat ayında yılan hikayesine dönmüştü. Mart ayında Kiev'i ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Biden Şokin'in görevde kalması halinde ABD'nin 1 milyar dolarlık kredi vermeyi durduracağını Ukrayna liderliğine bildirmişti.

29 Mart 2016'da parlamento oylamasıyla başsavcılıktan gönderilen Şokin, Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, Hunter Biden'ın yönetim kurulunda bulunduğu Burisma Holding'i soruşturduğu için bunların başına geldiğini iddia etmişti.

Gelinen noktada Biden suçlamaları şöyle püskürtmeye çalıştı:

"Umutsuz ve savunmaya geçmiş halde Trump birbiri ardına gözü dönmüş tweetler atıyor: İfşaatçının her koldan üzerine gidilmesi gerektiğini ima ederken infaz kelimesini kullanıyor, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı'nı yargılatmakla tehdit ediyor, azledilirse iç savaş çıkacağına dair korkunç uyarılar yapıyor."

CIA ajanı olduğu sanılan ifşaatçıyı da öven Biden "Bir ifşaatçının cesur eylemleri sayesinde Trump'ın komplosu afişe oldu. Trump böyle bir şey yaptı, çünkü tarihteki her zorba gibi o da korkuyor. Kasım 2020 seçimlerinde çok fena yenilebileceğinden kokuyor" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının yarışacağı önseçim süreci sırasıyla Iowa, New Hampshire ve Nevada'da başlayacak. Trump'ın 2016'da alamadığı nadir kararsız eyaletlerden Nevada'da, Biden, sendikaların güçlü desteğine sahip.