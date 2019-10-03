ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kişilere muhbir olma çağrısı yaptığı Facebook reklamında Rusça mesajlar kullanması dikkat çekti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Rusça konuşan eleman arandığını duyurmasının ardından FBI da, Rusça konuşan kişilere yönelik bir girişimde bulundu.

Facebook'ta kişileri muhbir olmaya teşvik eden üç reklam yayınlayan FBI, reklamlarında üç farklı Rusça mesaj kullandı.

© Fotoğraf : FBI FBI, Rusça konuşan bireyleri muhbir olmaya davet etti

İngilizce metnin altında yer alan reklam görsellerinde "Adım atmanın zamanı gelmedi mi?", "Köprüler inşa etmenin zamanı geldi" ve "Geleceğiniz uğruna, ailenizin geleceği uğruna" ifadelerini yerleştiren FBI, Rusça konuşan kitleyi bilgi paylaşmaya davet etti.

Reklamda yer alan link, kullanıcıları Rusça ve İngilizce açıklamanın yayınlandığı FBI sitesine yönlendirdi.

Açıklamada, "Amerikan halkını koruma yolundaki en temel görev, 'yabancı düşman istihbarat servislerinin' tanımlanması ve faaliyetlerinin önlenmesidir" dendi.

Daha önce Twitter hesabından bir ilan yayınlayan CIA, ulusal güvenliğe ilgi gösteren Rusça konuşan elemanlar istihdam edileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'gerçekleri açığa çıkarmak' için Rusça konuşan eleman arayan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) Rusçaya destek ve tanıtımından dolayı teşekkür etmişti.