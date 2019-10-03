5 çocuk için anlaştı, 17 çocuğu oldu: ABD'li sperm bağışçısı kliniğe dava açtı

30 yıl önce bağış yapan Cleary, kliniği ‘inanılmayacak kadar sorumsuz’ davranmakla ve anlaşmayı çiğnemekle suçladı.
Cleary’nin iddasına göre klinik ayrıca, spermlerin, çocuklarını Oregon dışında doğuracak annelere verilmesi konusundaki taahhüdünü de yerine getirmedi. Dava dosyasında, 17 çocuktan en az ikisinin, Cleary’nin kendi çocuklarıyla aynı okullara gittiği belirtildi.
53 yaşındaki Cleary’nin eşiyle birlikte üç oğlu, ayrıca evlat edindikleri bir de kızları var.
When an Oregon medical student was asked to donate sperm, he was promised that only 5 offspring would be born — all on the other side of the country — according to a lawsuit alleging a clinic violated the agreement by allowing births of at least 17 babies https://t.co/8Jl6Hjo3te— CNN International (@cnni) October 3, 2019
‘BİLMEDİĞİ’ ÇOCUĞUYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Basın toplantısında Cleary’nin yanında söz konusu 17 çocuktan biri olan Allysen Allee de vardı. Şimdi 25 yaşında olan Allee, “Şu anda üçüncü çocuğuma hamileyim. Çocuklarımın düzinelerce ama düzinelerce kuzeni olduğu düşüncesi endişe verici” ifadelerini kullandı.
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OHSU Sözcüsü ise, görevi kötüye kullanmaya yönelik her iddiaya ‘hak ettiği ciddiyetle’ yaklaştıklarını belirtti.
ÖĞRENCİYKEN BAĞIŞLADI, TESADÜFEN ÖĞRENDİ
Bryce Cleary, ilk sperm bağışının 1989 yılında OHSU’da öğrenciyken, okulun ricası üzerine yaptı. Mart 2018’de, iki genç kadının kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Cleary, bağışladığı spermlerin ‘sonuçlarından’ haberdar oldu.
Aile geçmişinin sorgulandığı ‘Ancestry.com’ adlı site üzerinden araştırma yaptıklarını söyleyen kadınlar doğum kliniğinin de daha fazla kardeşleri olduğuna dair ‘açık’ bilgi verdiğini anlattı.
Bunun üzerine Ancestry.com sitesine kendi DNA’sını gönderen Cleary, bağışladığı spermler sayesinde en az 17 çocuğun doğduğunu öğrendi.
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